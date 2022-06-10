Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который с осени прошлого года находится в заключении на родине, заявил, что Грузия из лидера региона и реформатора номер один в мире превратилась в «отстающую» страну. Так политик прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой депутаты прямо рекомендовали одобрить заявки Киева и Кишинева на членство в Евросоюзе и призвали работать над предоставлением такого же статуса Тбилиси.

«Исторически и очень больно слышать, что Грузия, которая была лидером региона и реформатором номер один в мире, теперь превратилась в «отстающую» <…> Мы обязательно получим статус кандидата [в Евросоюз], и грузинский народ своими руками и с помощью Запада все изменит в стране», — написал Саакашвили в Facebook.

Экс-президент Грузии также выразил уверенность в том, что в определенный момент грузинам больше не надо будет переезжать в Европу, потому что «Европа сама придет к ним». Как подчеркнул Саакашвили, в отношении европейского пути страны «лед тронулся».