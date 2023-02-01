Заявления сторонников Михаила Саакашвили о переводе экс-президента Грузии в реанимационное отделение не соответствуют действительности, так как в этом нет необходимости. Об этом в среду заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Со стороны адвоката Михаила Саакашвили и членов его команды вчера умышленно была распространена ложная информация о том, что осужденный якобы был переведен в реанимационное отделение», — сказал на брифинге Брегадзе.

Министр напомнил слова директора клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе о том, что параметры здоровья Саакашвили находятся в норме и он не нуждается в переводе в реанимацию. «Это означает в конечном итоге, что нет объективной причины перевода Саакашвили в реанимационное отделение», — заключил Брегадзе. Как подчеркнул министр, Саакашвили занимается «угрозами нанесением себе увечий», что недопустимо.