Саакашвили может стать главным реформатором в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и предложил ему пост вице-премьера правительства по реформам. В сообщении пресс-службы Офиса президента (ОПУ) говорится, что президент предложил Саакашвили поделиться «своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины».

Сам Саакашвили после встречи с Зеленским подтвердил получение предложения от главы государства в фейсбук и назвал это «большой честью». Из слов самого Саакашвили следует, что предварительно у него состоялась «детальная» беседа и с премьер-министром Шмыгалем, которую он назвал «очень содержательной и полезной». Судя по тому, что пишет сам Саакашвили, назначение вопрос уже решенный, и он уже видит себя на предложенной должности. Такой же вывод можно сделать исходя из пресс-релиза ОПУ, в котором был особо подчеркнут его «опыт успешного внедрения реформ». «Президент Зеленский считает, что господин Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться», — сообщается в заявлении ОПУ.

Саакашвили напомнил, что с самого начала, т.е. уже в предвыборный период, поддерживал президента Зеленского и связывает с его командой большие надежды для Украины и всего региона. Слова Саакашвили – «Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах» говорят о том, что он уже принял решение и готовится выступить в Верховной раде со своими предложениями по необходимым изменениям.

Отметим, что вопрос о назначении Саакашвили Верховная рада может рассмотреть уже в пятницу 24 апреля, а пока депутаты обсуждают вопрос во фракциях.

Саакашвили выразил готовность работать наряду с командой президента со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе «для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами».

«Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей. Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народа и способствовать прогрессу в стране»,- заверил Михаил Саакашвили.

Осталось меньше, чем два дня до рассмотрения вопроса о его назначении в парламенте Украины. С учетом того, что большинство в Раде за командой Зеленского, можно прогнозировать, что Саакашвили встанет у руля украинских реформ. Но все же подождем.