Сотрудники специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где в понедельник состоится заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi. Кадры с прибытием экс-лидера в суд в прямом эфире продемонстрировал грузинский телеканал TV Pirveli.

Саакашвили за несколько часов до начала процесса под усиленной охраной вывезли из военного госпиталя города Гори, где он проходит лечение. Весь маршрут следования эскорта контролировался вертолетом с воздуха. Территория у суда полностью оцеплена полицией. Туда также доставили водометы, установили железные ограждения. Там же находятся сотрудники департамента по особым заданиям МВД Грузии. Телеканал сообщает, что сегодня в здании суда отменены все процессы, кроме дела Саакашвили. (ТАСС)