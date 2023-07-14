С участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ пройдут бизнес-форумы.

Как передает агентство Anadolu, об этом говорится в пятницу на странице Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK) Турции в Twitter.

«По случаю официального визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Персидского залива мы организуем бизнес-форумы в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ», — говорится в сообщении.

Бизнес-форум Саудовская Аравия-Турция состоится 17 июля в городе Джидда, бизнес-форум Катар-Турция — 18 июля в Дохе, а бизнес-форум ОАЭ — Турция — 19 июля в Абу-Даби.

Отметим, что ранее Эрдоган сообщил, что рассчитывает на заключение инвестиционных сделок в ходе турне по странам Персидского залива, которое намечено на 17-19 июля.