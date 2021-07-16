Объединенные Арабские Эмираты 14 июля первыми из государств Персидского залива открыли посольство в Израиле. Посол ОАЭ Мохаммед аль-Хаджа на церемонии открытия напомнил о том, что между двумя странами подписаны соглашения в сфере экономики, технологий, авиасообщения и культуры. В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог назвал открытие посольства ОАЭ «важным шагом на пути в будущее к миру, благосостоянию и безопасности». По его словам, еще год назад могло показаться мечтой представление о том, что флаг Эмиратов будет развиваться в Тель-Авиве. Израиль в июне открыл свое посольство в Абу-Даби и консульство в Дубае.

Израиль и ОАЭ год назад договорились о нормализации отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа. Обе страны объединяет то, что в них испытывают глубокое недоверие по отношению к Ирану, сообщает DW. Вслед за ОАЭ решение об открытии своих дипломатических представительств в Израиле приняли Бахрейн, Марокко и Судан. До этого Египет и Иордания были единственными арабскими странами, поддерживающими дипломатические отношения с Израилем.

Интересно, как оценивают это событие в вашей стране. Что это дает Израилю? Как это меняет конфигурацию взаимоотношений арабского мира с Израилем? На эти вопросы # согласились ответить известные израильские эксперты.

Авраам Шмулевич, политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства:

— Открытие посольства – это, конечно, историческое событие. И обозначает оно по сути прекращение арабо-израильского конфликта. В течение многих лет стержнем этого конфликта был так называемый палестинский вопрос. С точки зрения Израиля, палестинский вопрос – это совершенно искусственная проблема, которая была создана в лабораториях КГБ (это давно и хорошо известно), и использовалась некоторыми режимами арабских стран для своих внутренних нужд, и для оправдания своих конфликтов с Израилем.

Но ведущие арабские страны пришли к выводу, что конфликт с Израилем только тормозит их развитие, и служит тем инструментом, с помощью которого некоторые внерегиональные страны пытаются влезть сюда и влиять на происходящее в своих интересах. В последние годы тон освещения происходящего вокруг Израиля в прессе ОАЭ и всех устойчивых режимов арабских стран от Марокко до Саудовской Аравии изменился в достаточно объективную сторону. Они пишут, что в Израиле нет никакого геноцида и притеснения палестинцев, и сама палестинская проблема является выдуманной, и она не является центральным вопросом для арабских стран. А центральным является вопрос устойчивого развития, проблемы внутренней безопасности, предотвращение терроризма, и противодействие различным агрессивным силам, которые находятся вне региона. В частности, речь об Иране. ОАЭ находятся в 70 км от этой страны. Иран выдвигает к ним территориальные претензии, и сотрудничество с Израилем в области безопасности видится в Эмиратах как очень важное направление. У меня есть друг, американо-израильский бизнесмен, который открыл в ОАЭ фирму, купил квартиру и часто там бывает, поэтому я очень хорошо знаю эту ситуацию. У него бывают там встречи на высоком уровне, и он говорит, что в Эмиратах очень заинтересованы в израильских инвестициях, в том, чтобы Израиль поделился своими технологиями, в сотрудничестве в военной области – и всё это стремительно развивается.

Вслед за ними пошли и другие арабские страны. Саудовская Аравия фактически находится в союзнических отношениях с Израилем. Хотя до открытия посольства дело не дошло, но где-то еще год назад было сообщение о том, что Израиль продал туда оружие, системы ПВО на полмиллиарда долларов. Еще вчера такое могло показаться фантастикой. То есть, можно говорить, арабо-израильский конфликт сошел на нет, наступила эра сотрудничества. Это, конечно, не касается некоторых стран и террористических организаций, исламских радикалов, то есть маргиналов.

На место противодействия пришел союз, и он будет направлен против нескольких сил. Во-первых, это деструктивные джихадистские организации, начиная от Хамас и кончая Исламским государством, которые представляют угрозу как для стабильных режимов арабских стран, особенно монархий, так и для Израиля. Во-вторых, это Иран, который не скрывает таких своих целей, как уничтожение Израиля, так и взятие под контроль всего Персидского залива, в том числе территорий ОАЭ. Практически между Ираном и Саудовской Аравией уже ведется война – и в Ираке, и в Йемене. Так что этот союз будет направлен на сдерживание Ирана.

Касается он и Турции – Эрдоган последние несколько лет пытался разыграть карту арабо-израильских противоречий для того, чтобы добиться положения главы исламского мира. Эрдоган делал достаточно много антиизраильских заявлений, поддерживал Хамас и т.д. Но в последнее время он, похоже, понял свою ошибку. Потому что если даже арабские страны списывают палестинский вопрос, то Турция будет выглядеть странно, если продолжит раздувать эту тему. Турция оказалась в некоторой дипломатической изоляции. Та программа реставрации Османской империи, о которой говорил Эрдоган, вызывает достаточно большое беспокойство и у тех арабских стран, которые были когда-то частью этой империи. Похоже, Эрдоган осознал всё это. И несколько дней назад он позвонил новоизбранному президенту Израиля, они беседовали около 40 минут, и было опубликовано согласованное между офисами двух руководителей заявление, в котором было сказано, что необходимо развивать сотрудничество, и т.д. То есть, похоже, что Турция рассчитывает на восстановление отношений с Израилем, которые на протяжении всего послевоенного периода были очень хорошими, за исключением последних десяти лет. Это также является следствием сближения между арабскими странами и Израилем, и это конечно положительный момент, потому что слишком жесткая политика Турции могла бы принести вред региону и ей самой. В общем, контакты Израиля с арабским миром будут только усиливаться, мы действительно находимся на пороге нового этапа развития Большого Ближнего Востока.

Александр Непомнящий, публицист:

— В Израиле с воодушевлением встретили открытие посольства ОАЭ. Конечно, было бы лучше, если бы оно открылось в столице страны — Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, но, лиха беда начало.

По сути дела, Соглашения Авраама, подписанные Израилем с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, по инициативе президента США Дональда Трампа и благодаря усилиям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ознаменовали окончание арабо-израильского конфликта.

Они создали новую реальность, в которой арабские соседи Израиля смирились с существованием еврейского государства и, отказавшись от продолжавшегося более полувека бойкота, стали рассматривать отношения с ним, как с нормативным региональным соседом.

Уже сегодня объёмы экономических и торговых отношений между Израилем и ОАЭ оцениваются почти в 700 миллионов долларов США.

(https://www.dw.com/en/uae-opens-embassy-in-israel-to-improve-trade/a-58259425)

Более того, в марте Объединенные Арабские Эмираты официально сообщили о создании инвестиционного фонда, предназначенного для вложений в Израиль, объём которого составит 10 миллиардов долларов.

(https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/03/12/Israel-relations-UAE-announces-10-billion-investment-fund-for-Israel-across-multiple-sectors)

Разумеется, подобный взаимовыгодный экономический союз становится куда более надёжной гарантией добрососедских отношений, нежели любые дипломатические слова или даже подписанные бумаги.

Тесные связи с ОАЭ, безусловно, работают (и опосредованно, и напрямую) на сближение Израиля и с другими арабскими государствами.

Вместе с тем, на фоне, этих безусловно радостных для региона событий, происходят вещи и куда более тревожные.

Новая администрация США продвигает сближение с Ираном, намереваясь, по мнению целого ряда экспертов по ближневосточной политике (например, Михаэля Дорана и Тони Бадрана) перекроить структуру своего ближневосточного альянса, отказавшись от союза с Израилем и арабскими суннитским странами, в пользу Ирана.

(https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/realignment-iran-biden-obama-michael-doran-tony-badran)

Это вызывает огромную тревогу в арабских странах Персидского залива и усиливает их готовность к ещё большему сближению с Израилем.

К сожалению, не ясно, в какой мере, новая правящая в Израиле коалиция, пришедшая недавно на смену коалиции Нетаньяху, заинтересована (да и способна) продолжить тонкую и аккуратную работу предыдущей команды на сближение с арабскими странами и укрепление положения Израиля, как региональной экономической и военной державы.

Первые шаги представителей этой коалиции, например, визит нового главы МИДа (и фактического лидера коалиции) Лапида в ОАЭ или его беседа с коллегой из Омана, показали, что задача даже не столько развития, сколько просто сохранения тенденции, инициированной прошлым правительством, возможно, является для нового правительства неподъёмной.

Остаётся надеяться, что новой коалиции всё же достанет осторожности хотя бы не слишком сильно навредить тем отношениям с арабскими странами, которые были достигнуты прошлой командой.