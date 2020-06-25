С сегодняшнего дня входить в автобусы без защитных масок запрещено

В течение дня в столице наблюдались факты, когда пассажиры пытались сесть в автобус без защитной маски.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что после замечания водителя эти пассажиры надевали маски.

«При этом наблюдаются и случаи, когда водители относятся к таким фактам равнодушно. Мы проводим рейды, все случаи фиксируются и анализируются. В предстоящие дни меры по контролю над использованием масок в общественном транспорте будут усилены», — сказал Агаев.

Отметим, что с сегодняшнего дня входить в автобусы без защитных масок запрещено.