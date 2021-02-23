С начала февраля в Азербайджане коронавирусом заразились 225 учащихся

С 1 по 21 февраля в Азербайджане коронавирусом заразились 225 учащихся.

Как сообщает АПА, число зараженных вирусом учащихся за этот период по стране составило 225 человек (0,03 процента от общего числа учащихся, обучающихся в очной форме), число зараженных вирусом сотрудников — 159 человек (0,13 процента от общего числа сотрудников).

Число классов, переведенных на дистанционное обучение, по состоянию на 22 февраля составляет 84, число школ, переведенных на дистанционное обучение — 4.

Согласно решению Центров гигиены и эпидемиологии, образовательными учреждениями, переведенными на дистанционное обучение, являются Республиканская Гимназия искусств, средняя школа № 82 города Баку, средняя школа № 37 города Гянджа и средняя школа села Афетли Агдамского района.