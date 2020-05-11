С этого года прием в лицеи в Азербайджане будет проходить в шести городах и регионах

С учетом расширения сети лицеев в регионах, с этого года наряду с Баку, также предусматривается проведение вступительных экзаменов в лицеи в Гяндже, Сумгайыте, Ширване, Шеки и Губе.

Как сообщили в министерстве образования, экзамены планируется проводить в различных школах по различным классам.

Согласно информации, прием в старшие классы лицеев и гимназий (V-IX классы) проводились ежегодно в мае. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации экзамены отсрочены. Вступительные экзамены на следующий учебный год намечено провести в конце августа.

| 2020-05-11T18:10:35+00:00 11 мая 2020, 18:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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