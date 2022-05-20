Власти США и генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривают варианты временного снятия санкции с белорусских производителей удобрений, если официальный Минск поможет с экспортом зерна из Украины в Евросоюз. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, предлагается отменить санкции на шесть месяцев в обмен на то, что украинское зерно будет доставляться через Беларусь по железной дороге в литовский порт Клайпеда. Антониу Гутерриш, указывает WSJ, также пытается договориться о создании морского коридора для экспорта зерна из Украины. Для этого ООН также ведет переговоры с Москвой, Анкарой и Киевом. Этот вариант также предусматривает облегчение экспорта российских и белорусских удобрений.

Украина является четвертым в мире производителем зерновых. После начала войны и блокировки черноморских портов российскими войсками экспорт зерна из страны стал фактически невозможен, в связи с чем цены на продукты зерноводства начали стремительно расти. Эксперты ожидают тяжелейшего продовольственного кризиса в мире. По оценке США, в украинских элеваторах находятся 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. (DW)