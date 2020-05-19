С 18 мая увеличился пассажиропоток на кольцевой железной дороге

По Абшеронской кольцевой железной дороге могут быть пущены дополнительные поезда.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сказали в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» («АЖД»).

Было отмечено, что со вчерашнего дня в числе пассажиров, пользующихся этой кольцевой дорогой, был зафиксирован рост в 600 человек.

«В связи со смягчением с 18 мая особого режима карантина в стране согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, объем пассажироперевозок посредством Абшеронской кольцевой железной дороги сравнительно вырос. Таким образом, если в течение прошлой недели за день в среднем перевозились 2 700 пассажиров, то с 18 мая эта цифра увеличилась до 3 300 человек», — сказали в ЗАО.

В ведомстве добавили, что хотя в числе пассажиров наблюдается рост, это не вызывает существенных затруднений.

«Мы продолжаем мониторинг в связи с этим. Если рост превысит 1 000 человек, то будут приняты меры по пуску на линию дополнительных поездов», — уточнили в «АЖД».