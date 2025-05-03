Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нашел способ увеличить военные расходы стран альянса до 5 процентов ВВП. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

План генсека состоит в том, чтобы повысить оборонные расходы с 2 до 3,5 процентов ВВП, при этом увеличив другие расходы «на безопасность» до 1,5 процента ВВП. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отметила, что Рютте уже работает со странами альянса, чтобы подготовить решение по данному вопросу к июньскому саммиту в Гааге.

«Это, скорее всего, повлечет за собой не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивость», — добавила Харт.