В Азербайджане выявлено еще 2124 случая заражения коронавирусом, 2669 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 568089 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 530 774 человека вылечились, 7551 скончался, число активных больных – 29 764.

За прошедшие сутки проведено 12 963 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 5 405 244.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 699 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4 879, вторую дозу получили 7 700, бустерную дозу – 23 120 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 201 133, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 038 225, вторую дозу получили 4 505 772, бустерную дозу – 657 536 человек.