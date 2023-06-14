Вследствие ракетного удара врага по Одессе много разрушений, есть погибшие и раненые.

Как сообщили в оперативном командование «Юг», ночью российские военные направили на Одессу четыре ракеты «Калибры». Удар нанесен с корабля, который находился в Черном море.

В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. По предварительным данным, там шесть человек получили ранения.

Кроме того, попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1 тыс. кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

«Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения», — заявили в «Юге».

Сейчас идет разбор завалов. Под ними могут быть люди. (УНИАН)