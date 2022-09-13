Русская община Азербайджана решительно осуждает действия руководства Армении, спровоцированные реваншистски настроенными кругами и призывает международное сообщество призвать страну-агрессора к ответственности.

«Такое поведение неприемлемо, в период, когда стороны ведут переговоры о подписании мирного соглашения при посредничестве России и Европейского Союза», — подчеркивается в заявлении, распространенном сегодня Республиканским Советом Русской общины Азербайджана от имени русских граждан Азербайджана.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы, повлекшей за собой гибель военнослужащих.

Целью провокации была попытка дестабилизировать ситуацию в регионе, не допустить подписания мирного соглашения и реализации новых транспортных проектов.

В заявлении говорится:

Затягивание руководством Армении процесса подписания этого договора, а также начала демаркации и делимитации границ, приводит к возникновению подобных ситуаций.

Прикрываясь мирной повесткой, Армения продолжает устраивать военные провокации как на границе с Азербайджаном, так и зоне ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана.

Армения до сих пор не вывела свои вооруженные формирования из Карабаха, хотя обязалась сделать это, подписав трехстороннее заявление 10 ноября 2020 года.

Армения отказывается предоставить точные карты минных полей, а диверсионные группы этой страны продолжали минировать азербайджанские территории в результате чего гибли мирные граждане, журналисты и военнослужащие.

Учинив очередную провокацию на границе, руководство Армении не стыдится обращаться в ОДКБ с просьбой о помощи. Важно еще раз напомнить, что все страны-члены ОДКБ, кроме самой Армении, признают территориальную целостность Азербайджана и выступают за становление долгожданного мира в регионе Южного Кавказа.

В нашем заявлении, мы обращаемся к мировому сообществу и к руководству Российской Федерации, чей миротворческий контингент на данный момент дислоцирован в Карабахе, призвать руководство Армении к соблюдению всех договорённостей и прекращению всех военных провокаций в регионе.

На данный момент Азербайджанская Армия полностью контролирует ситуацию на границе, однако, необходимо угомонить армянских реваншистов, жаждущих новой крови.

Русская община Азербайджана приносит свои соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!