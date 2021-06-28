Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
В мае президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на европейском континенте.
«На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние — ред.) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности», — заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner. Портал побеседовал с главой МИД страны и министром обороны Николае Чукэ во время масштабных учений НАТО Defender Europe.
Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша «присутствует на местах».
«Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин «устойчивая и постоянная ротация»… Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных — ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе», — добавил глава МИД Румынии.
Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность «развернуть как можно больше американских войск» в стране.
«Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос — ред.) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским — ред.) министром обороны для выяснения деталей», — сказал Чукэ порталу. (РИА Новости)