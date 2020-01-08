Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры обратился к СМИ

Несмотря на предоставление общественности 7 января министерством внутренних дел и Генпрокуратурой подробной информации о следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях по факту умышленного убийства малолетней девочки в Товузском районе, некоторые средства массовой информации, пользователи соцсетей и отдельные лица во имя сенсации продолжают распространять далекую от реальности информацию.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Facebook написал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

«Во избежание распространения не соответствующей действительности информации и не повторения подобных действий, которые могут отрицательно сказаться на психологии детей, чувствах людей и противоречить интересам следствия, прошу до публикации информации уточнить ее, связавшись с пресс-службой Генпрокуратуры», — отметил Э.Султанов.