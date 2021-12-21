Высокие цены на авиабилеты ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) уже стали притчей во языцех и предметом многолетней критики. Сам AZAL объясняет непомерно высокие цены на авиабилеты качеством оказываемых услуг, а с недавних пор еще и пандемией COVID-19.

Авиакомпания остается непоколебимой даже перед критикой депутатов и лично президента страны – цены на авиабилеты остаются заоблачными, вдобавок AZAL требует, чтобы пассажиры предоставили официальный документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до полета. Хотя другие авиакомпании при наличии ковид-паспорта или сертификата переболевшего при поездках за границу не требуют результат ПЦР-теста.

На фоне непоколебимости в вопросе снижения цен на авиабилеты AZAL объявил о проведении конкурса. Так, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и приближающегося новогоднего праздника дарит пользователям соцсетей Facebook и Instagram шанс выиграть билет в любой пункт назначения, обслуживаемый перевозчиком в период с 15 января по 15 марта 2022 года.

Для этого до 30 декабря пользователи соцсетей должны быть подписаны на страницы авиакомпании AZAL и под публикацией о конкурсе написать название города, куда бы хотели отправиться участники конкурса.

Победитель, который будет выбран рандомным методом, получит приз – билет по указанному направлению. Среди разыгрываемых направлений – города Нахчыван, Стамбул, Москва, Дубай, Лондон, Анталья, Алматы, Минеральные Воды, Тель-Авив.

Обладатели второго и третьего мест получат от авиаперевозчика памятные подарки. В каждой из двух социальных сетей разыгрывается 1 авиабилет. Принять участие в конкурсе могут исключительно граждане Азербайджана.

По сути, AZAL проведением этого конкурса увеличивает количество подписчиков на своих страницах в соцсетях Facebook и Instagram, взамен давая всего лишь 2 авиабилета. И еще неизвестно, смогут ли победители воспользоваться выигранным авиабилетом с учетом ужесточения карантинных мер во многих странах из-за неутихающей пандемии COVID-19. Тем более, что срок авиабилетов истекает 15 марта 2022 года.

Еще в сентябре Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России (МААР) обратилась на имя президента Азербайджана Ильхама Алиеву с просьбой инициировать вопрос о снижении цен на полеты авиакомпанией AZAL для того, чтобы наши соотечественники смогли посетить родину, так как в настоящее время посетить страну возможно только воздушным путем из-за закрытия сухопутных границ.

Запрос, отправленный тогда редакцией # для уточнения возникшей ситуации в пресс-службу AZAL, остался без ответа. В подобных условиях, если AZAL не хочет перестраивать свою ценовую политику, то существует необходимость создания конкурентной среды с целью допуска в Азербайджан других авиакомпаний, предлагающих альтернативные цены на авиабилеты. Но вместо этого AZAL проводит конкурс, приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира. А это уже откровенная издевка над нашими соотечественниками, которые из-за высоких цен на авиабилеты не могут приехать на родину…