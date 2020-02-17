Роухани заявил о готовности к диалогу Саудовской Аравией

Тегеран готов обсуждать с Эр-Риядом существующие проблемы, ждет Саудовскую Аравию, подтвердил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.
«У нас нет какой-либо нерешаемой проблемы с Саудовской Аравией. Как только Саудовская Аравия будет готова, возможно обсудить существующие у нас вопросы. Конечно, наиболее важный вопрос в регионе – это проблема Йемена», — сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
По его словам, Эр-Рияд совершил крупную ошибку по отношению к Йемену, начав военные действия против этой страны.(РИА Новости)
| 2020-02-16T22:16:50+00:00 17 февраля 2020, 07:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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