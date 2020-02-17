Роухани заявил о готовности к диалогу Саудовской Аравией

«У нас нет какой-либо нерешаемой проблемы с Саудовской Аравией. Как только Саудовская Аравия будет готова, возможно обсудить существующие у нас вопросы. Конечно, наиболее важный вопрос в регионе – это проблема Йемена», — сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.