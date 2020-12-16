Роухани заявил, что Иран рад поражению Трампа на выборах

Президент Ирана Хасан Роухани назвал главу США Дональда Трампа террористом и отметил, что исламская республика рада его поражению на выборах. Соответствующее заявление политик сделал в среду.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти [в США]. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп. — заявил он. — Этот человек, который совершал преступления, убивал людей и был террористом, и даже препятствует [импорту] вакцины в [Иран]». Выступление иранского президента транслировало государственное телевидение страны.

Роухани выразил надежду, что «голос народа США за Байдена — это голос в пользу соблюдения законов, а не их нарушения». «Это голоса за исполнение обязательств вместо отказа от них», — отметил он.(ТАСС)