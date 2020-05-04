Роухани назвал решение США по ВОЗ стратегической ошибкой

Решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения является безответственным шагом и стратегической ошибкой Вашингтона, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
«Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире. Подрыв ВОЗ – организации, находящейся на передовой в противодействии коронавирусу, означает ослабление совместной международной борьбы против этого вируса», — сказал Роухани, выступая на саммите Движения неприсоединения, проходящего в понедельник в формате видеоконференции. Выступление транслировало иранское телевидение.
По его словам, решение США является неуместным и не поддающимся какому-либо оправданию, однако, отметил президент Ирана, ожидать иного от страны, нарушающей международные договоренности, не приходится.