Роухани назвал решение США по ВОЗ стратегической ошибкой

Решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения является безответственным шагом и стратегической ошибкой Вашингтона, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
«Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире. Подрыв ВОЗ – организации, находящейся на передовой в противодействии коронавирусу, означает ослабление совместной международной борьбы против этого вируса», — сказал Роухани, выступая на саммите Движения неприсоединения, проходящего в понедельник в формате видеоконференции. Выступление транслировало иранское телевидение.
По его словам, решение США является неуместным и не поддающимся какому-либо оправданию, однако, отметил президент Ирана, ожидать иного от страны, нарушающей международные договоренности, не приходится.
| 2020-05-04T17:32:01+00:00 4 мая 2020, 19:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss