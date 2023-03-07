Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев в 2022 г., заняв четверть этого рынка. За прошлый год они приобрели в Турции более 16 000 объектов — втрое больше, чем годом ранее, посчитала Kalinka со ссылкой на данные Турецкого национального статистического института (Türkiye İstatistik Kurumu). С апреля 2022 г. россияне лидируют среди иностранцев по числу приобретенной недвижимости.

Всего за 2022 г. в стране было продано 1,485 млн объектов недвижимости, из которых 4,6% (68 210) приобрели иностранцы. Доля российских покупателей в сделках с участием иностранцев за год выросла с 9% до 24%. Прошлогодний лидер — Иран, переместился на вторую позицию, снизив долю с 17% до 12%, а на третьем месте Ирак — 9% против 15% в 2021 г.

В этом году спрос на турецкую недвижимость со стороны россиян продолжает расти. Ситуацию изменило разрушительное землетрясение в феврале, но с начала марта спрос стал плавно восстанавливаться, рассказывает гендиректор Kalinka в Турции Павел Тимошенко.

Турция — одно из самых популярных мест релокации россиян и, кроме того, одна из стран, дающих возможность покупателям недвижимости получить гражданство. Для этого надо приобрести жилье на сумму не менее $400 000. Ранее порог был $250 000, но прошлой осенью он повысился. Тем не менее россияне продолжают пользоваться этим. А вот получить туристический вид на жительство в Турции россиянам становится все сложнее.

Это не единственная страна, где россияне бьют рекорды по скупке недвижимость. Благодаря им в прошлом году в Дубае установлено сразу два рекорда: продано почти 100 000 объектов недвижимости, а цены на квартиры превысили пик 2017 года. (moscowtimes.ru)