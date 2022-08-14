Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье.

«Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 БПЛА после того, как Иран поставил несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине», — пишет Магье.

По его словам, за последнее десятилетие РФ не уделяла должного внимания и инвестиций индустрии дронов, а сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, опередив в этом направлении США.

Но, как показала война в Украине, беспилотники стали необходимы каждой армии.

Как пишет Магье, в свою очередь Иран разработал как высокоточные ракеты большой дальности, способные достигать объекты на расстоянии до 2000 км, которые успешно применялись в Ираке и Сирии против различных целей, так и работал над развитием индустрии дронов.

Магье напоминает, что иранцы использовали эту технологию в Сирии и передали ее своим союзникам в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также палестинцам в Газе.

«Закупка беспилотников Россией, является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники. В частности такие, как Shahid 129, которые могут летать более 24 часов. Именно это и привлекало Россию, особенно для использования в войне в Украине», — пишет Магье, ссылаясь на свои источники в Иране.

Как сообщается, россияне изо всех сил пытаются пополнить свои запасы, что вынуждает их обращаться за оборудованием к Ирану. Ранее УНИАН писал, что российские военные в последние недели прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников.