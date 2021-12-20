Россия объявила о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщили в МИД.

В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны работников российской дипмиссии и выразила ему протест.

«Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ», — говорится в комментарии на сайте министерства.

В Москве заверили, что российская сторона продолжит «реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина» в свой адрес в будущем.

Кроме того, дипломаты в разговоре с фон Гайром подчеркнули, что Россия категорически отвергает «голословные и оторванные от реальности обвинения» в причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, назвав вердикт суда «явным политическим заказом».

В немецком МИД в ответ заявили, что действия Москвы осложнят отношения двух стран. «Этот шаг не стал неожиданным, но с точки зрения федерального правительства он абсолютно не обоснован», — считают там.

Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита утверждает, что доказательная база оказалась недостаточной, но решение об апелляции пока не принято.

После этого в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева и объявили о высылке двух дипломатов, сообщила глава ведомства Анналена Бербок. Это решение также поддержал канцлер Олаф Шольц.

В Москве не согласились с этим и пообещали принять ответные меры.(РИА Новости)