Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта

Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте российского правительства, граница будет закрыта с 7 марта.(РИА Новости)
| 2020-03-06T22:45:06+00:00 6 марта 2020, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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