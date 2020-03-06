Россия временно закрывает границу с Ираном с 7 марта

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», — говорится в сообщении.