Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии в НАТО не останется без политической реакции со стороны России, передает РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что в случае вступления Финляндии в альянс действия российской стороны будут выверенными, они не будут приниматься «на эмоциях».

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — сказал сотрудник МИД.

Он добавил, что у РФ нет враждебных намерений по отношению к Финляндии или Швеции. При этом замминистра отметил, что страны, недавно вступившие в НАТО, проводят наиболее агрессивную политику по отношению к России.

По словам Грушко, Москва не видит причин, которые могли бы побудить Хельсинки сделать подобный «стратегический разворот» и вступить в Североатлантический альянс.