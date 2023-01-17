Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции (СВО) провел совещание с главнокомандующими ВС РФ об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) до 1,5 млн военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих», — указал Шойгу по итогам совещания руководства МО.

Он подчеркнул, что обеспечить военную безопасность России, защитить новые субъекты и критически важные объекты страны можно только посредством усиления ключевых структурных частей ВС.

Глава российского оборонного ведомства также указал, что все мероприятия должны быть объединены в единый план наращивания состава и численности ВС РФ и согласованы со сроками поставки вооружения, военной техники, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением всеми необходимыми ресурсами.

1 января вступил в силу указ президента Российской Федерации Владимира Путина № 575 от 25.08.22 об увеличении численности отечественных вооруженных сил. (gazeta.ru)