Российские террористы, на фоне успешных ударов ВСУ, начали усиливать оборону временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

«По информации от крымского подполья — российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь», — пишет пресс-служба.

Также партизаны фиксируют строительство террористами новых фортификационных сооружений «зубов дракона».

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