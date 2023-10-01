Российские террористы, на фоне успешных ударов ВСУ, начали усиливать оборону временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .
«По информации от крымского подполья — российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь», — пишет пресс-служба.
Также партизаны фиксируют строительство террористами новых фортификационных сооружений «зубов дракона».