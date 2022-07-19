Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии по итогам трехсторонней встречи глав стран — участников астанинского формата, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, в нем подтверждена приверженность укрепления трехстороннего сотрудничества Москвы, Анкары и Тегерана «в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации» в САР.

Как отметил Путин, в совместном заявлении также указывается, что страны Астанинской «тройки» (Россия, Иран и Турция) сходятся во мнении, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

«И, естественно, при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что определять будущее Сирии должны ее граждане без навязывания извне каких-либо «готовых рецептов или моделей».