Россия вышла на второе место по поставкам природного газа в Китай — в августе они достигли 2,4 млрд кубометров. Крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан, сообщили российские СМИ со ссылкой на китайскую таможню.

России удалось обогнать Австралию (2,3 млрд кубометров). Речь идет о совокупности поставок газа: по трубопроводам и в сжиженном виде. При этом на СПГ пришлось более 1 млрд кубометров, что стало историческим рекордом.

В целом в августе Китай закупил 13,196 млрд кубометров газа: 5,528 млрд кубометров — по трубопроводам и 7,668 млрд кубометров (5,897 млн тонн) — в виде СПГ.