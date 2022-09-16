Россия расширила санкции против Австралии.

Как передает #, в расширенный санкционный список МИД РФ включены более 40 австралийцев.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД России.

Из документа становится ясно, что большая часть лиц, включенных в список, занимается журналистской деятельностью.

В дипведомстве подчеркнули, что Москва продолжит работу над расширением российского стоп-листа в отношении Австралии с учетом стремления Канберры придерживаться антироссийского курса и вводить новые рестрикции.

В МИД РФ подчеркнули, что если официальная Канберра не откажется от антироссийского курса, то работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена.