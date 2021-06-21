Россия рассчитывает, что итоги досрочных парламентских выборов в Армении будут способствовать развитию страны, укреплению отношений с Москвой, а также стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском (Южный Кавказ — ред.) регионе, прежде всего в плане полной реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 (10 — ред.) ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — отмечается в комментарии.

Захарова подчеркнула, что глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов отметил, что выборы в стране прошли в соответствии с законом, а крупных нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было. «Со схожими оценками выступили миссии наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы», — добавила она.