Россия положительно оценивает поддержку Евросоюзом усилий Баку и Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем международные усилия, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений. Главное при этом — учет региональных реалий, согласие Баку и Еревана, а также добавленная стоимость от этого», — заявила она, комментируя решение ЕС направить экспертов для решения вопросов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Дипломат напомнила, что Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон.

«Со своей стороны мы продолжим оказывать и Азербайджану, и Армении всю необходимую поддержку, включая консультативную», — заключила она. (ТАСС)