Все российские дипмиссии за границей с 26 августа приостановили приём документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Это объясняется «техническими причинами».

В сообщении на сайте консульского департамента МИД России говорится, что о возобновлении приёма документов на биометрические паспорта будет сообщено отдельно.

На сайтах некоторых российских посольств появилась информация, что граждане России всё ещё могут оформить загранпаспорт старого образца. Он действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.

Ранее власти России приостановили проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин стал дефицит чипов, который возник из-за санкций, введённых после начала российского вторжения в Украину. (svoboda.org)