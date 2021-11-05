Россия готова оказать содействие в запуске переговоров по определению армяно-азербайджанской границы для ее последующей демаркации.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ по случаю годовщины подписания трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении 10 ноября 2020 года.

Как отмечается, в заявлении от 10 ноября 2020 года зафиксировано важное положение — разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе: “Считаем, что долгосрочным решением проблемы является запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской госграницы с ее последующей демаркацией. Россия готова оказывать необходимое консультативное содействие, предоставлять по запросу сторон нужный картографический материал, делиться богатым демаркационным опытом с другими странами».

По итогам восьми заседаний трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, напомнили в МИД РФ, был представлен доклад с описанием конкретных железнодорожных и автомобильных маршрутов для восстановления сообщения между Арменией и Азербайджаном с выходом на транспортные коммуникации соседних стран, что повысит транзитную привлекательность региона и привлечет дополнительные инвестиции.