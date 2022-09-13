Россия лишилась возможности противостоять силам НАТО после поражения под Харьковом, пишет в своей сводке Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведку.

В ходе контрнаступления Украины на северо-востоке страны наибольшие потери понесла 1-я гвардейская танковая армия, которая входит в состав Западного военного округа России. Она считается одним из самых престижных российских подразделений, в задачи которого входит оборона Москве и контрудары в случае войны со странами НАТО.

После начала вторжения в Украину эта армия понесла значительные потери и не успела восстановить боеспособность до контрнаступления Вооруженных сил Украины под Харьковом. Также пострадали и другие подразделения, которые входят в состав Западного военного округа. На текущий момент они серьезно ослаблены, констатирует британская разведка.

«Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот военный потенциал», – отмечает Минобороны Великобритании. Накануне ведомство также сообщало о подрыве доверия российских войск к военному руководству России. При отступлении в Харьковской области армия России бросала технику, что «может свидетельствовать о дезорганизованном командовании», подтвердил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Проблемы у России могут начаться и с добровольческими отрядами, которых набирали для войны в Украине. После поражения под Харьковом российское военное командование приостановило отправку уже сформированных частей на фронт, пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Генштаб Украины. По его данным, большое количество добровольцев категорически отказываются от участия в боевых действиях. Аналитики считают, что это даст украинским войскам возможность продолжить наступление, не сталкиваясь со свежими резервами. (moscowtimes.ru)