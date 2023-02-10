Российская армия за неполный год войны в Украине лишилась половины парка боеспособных танков, который собрала для вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные проекта Oryx, отслеживающего документально подтвержденные потери техники с обеих сторон конфликта.

По оценке Oryx, ровно 1000 российских танков — от советских Т-62 производства 1960-х гг. до самых современных моделей Т-90 — были уничтожены украинскими военными. Еще 544 танка оказались захвачены ВСУ, 65 брошены, 79 повреждены. Общие танковые потери российской армии, по оценке Oryx, достигли 1688 машин.

«Россия начинала войну, имея на ходу около 3 тысяч танков. Поэтому есть высокая вероятность, что потеряна половина пригодных к использованию танков», — говорит военный аналитик и и участник проекта Oryx Якуб Яновский.

Российская армия за неполный год войны в Украине лишилась половины парка боеспособных танков, который собрала для вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные проекта Oryx, отслеживающего документально подтвержденные потери техники с обеих сторон конфликта.

По оценке Oryx, ровно 1000 российских танков — от советских Т-62 производства 1960-х гг. до самых современных моделей Т-90 — были уничтожены украинскими военными. Еще 544 танка оказались захвачены ВСУ, 65 брошены, 79 повреждены. Общие танковые потери российской армии, по оценке Oryx, достигли 1688 машин.

«Россия начинала войну, имея на ходу около 3 тысяч танков. Поэтому есть высокая вероятность, что потеряна половина пригодных к использованию танков», — говорит военный аналитик и и участник проекта Oryx Якуб Яновский. (moscowtimes.ru)