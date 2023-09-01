Российская армия поставила на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», способную нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат»», — заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов во время марафона «Поделись своим знанием».

Впервые комплекс шахтного базирования с межконтинентальной ракетой президент РФ Владимир Путин представил в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. Ракета была показана среди других видов «чудо-оружия», аналогов которых нет у других стран.

Как утверждал Путин, большая дальность полета позволяет «Сармату» нести большое количество ядерных боеприпасов, а также «пролетать над Северным и Южным полюсами и наносить удары по целям в любой точке мира». В компьютерном видеоролике, который демонстрировал ракету, она летела в сторону Северной Америки через Северный полюс.

Кроме того, на «Сармат» предполагалось устанавливать другое «чудо-оружие» — планирующие блоки «Авангард», которые должны маневрировать во время полета к цели.

Первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в конце апреля 2022 года с космодрома в Архангельской области. После этого Путин обещал, что «Сармат» встанет на боевое дежурство до конца 2022 года.

Но этого не произошло. Более того, 20 февраля 2023 года, когда президент США Джо Байден приехал с первым визитом в Киев во время войны, Россия провела очередные испытания «Сармата», окончившиеся, как писал CNN, неудачей.

Несмотря на это, в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля Путин заявил, что на боевое дежурство уже заступают первые пусковые установки ракетного комплекса с новой тяжелой ракетой.

Производством «Сарматов» занимается Красноярский машиностроительный завод. Согласно заявленным характеристикам, дальность стрельбы ракеты составляет 18 тыс. км, стартовая масса — более 200 тонн, а масса полезной нагрузки — около десяти тонн.

«Сармат» придет на смену самой мощной в арсенале России стратегической ракете шахтного базирования «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана»), дальность которой составляет 11 тыс. км.

На фоне испытаний ракеты представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США «не считают это оружие угрозой для Вашингтона или его союзников». (moscowtimes.ru)