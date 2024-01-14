Назвавшая сохранение национальной идентичности главной своей идеологией Россия решила разбавить белую славянскую кровь черной африканской. Россия приглашает 10 тысяч, и это пока, трудовых мигрантов из Кении. Последствия этого шага для демографии однозначны, учитывая известный интерес русских женщин к смуглым кавказским и среднеазиатским мужчинам вообще, и из-за их трудолюбия и отсутствия зависимости от алкоголя, в частности.

После 2-х недель пребывания студентов из черного континента в СССР через 9 месяцев после проведения в начале оттепели, в 1957 году, первого в СССР и шестого вообще Всемирного фестиваля молодежи и студентов, на свет появились, только по официальным данным МВД, 500 чернявых «детей фестиваля».

Кенийцев же приглашают не на 2 недели. По официальной версии — на фоне рекордного дефицита рабочих рук, вызванного войной в Украине и старением населения, Россия ищет трудовых мигрантов за пределами стран СНГ и обращает свой взор на Африку. В России уже анонсировали строительство 30 «афродеревень».

Ну еще есть проблема с мобилизацией. Неслучайно же президент РФ Владимир Путин 4 января подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства «иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ в период проведения «специальной военной операции» (СВО), а также уволенным в период «СВО» с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта и в связи с прекращением действия военного положения». И сколько тысяч детей «дефицита рук» родится теперь, остается лишь догадываться.

«Дети фестиваля» были плодом новаторства тогдашнего генсека КПСС Никиты Хрущева, впервые распахнувшего ворота страны для широкой молодежной публики из всех континентов. Самыми необычными для советских девушек и вызывающими их интерес, конечно же, были африканцы. Со средствами контрацепции в стране Советов было туго, да и просвещенность населения в этом вопросе была очень слабой. Любопытство и временная вседозволенность начала оттепели серьезно пошатнули советское «облико морале», и Хрущев получил через 9 месяцев своих «арапчат».

Сколько «угольных кенийцев» получит Путин, обожающий сравнивать себя с российскими императорами, можно лишь догадываться. У Петра Первого был лишь один – прадед А.С.Пушкина Ганнибал Абрам Петрович, эфиопской князь, семи лет от роду взятый турками заложником и отправленный в Константинополь, откуда в 1706 году русским послом С. Рагузским был вывезен в Москву и подарен царю, а впоследствии стал генерал-аншефом.

Путин же, пытающийся хоть чем-то походить на русских царей, видимо, нацелился на более масштабный проект, чем «явление Пушкина» — «цветной беби-бум». От своих мужиков-то русские бабы рожать отказываются, даже запрет на аборт не действует.