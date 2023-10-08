Российские войска в ночь на воскресенье продолжили обстрелы Украины. Как сообщил глава областной военной администрации Запорожской области, в ней под обстрел попал 21 населённый пункт. Погибли женщина 46 лет и 71-летний мужчина. Ещё два человека обратились за медицинской помощью.

В Херсоне и его окрестностях пострадали 11 человек, в том числе девятимесячный ребёнок. Также среди раненых — медик Красного Креста.

В Харьковской области обстрелы повредили многоэтажные дома и автомобили. Врачебная помощь понадобилась двум мирным жителям.

Россия обстреливает Украину ежедневно. Минобороны утверждает, что наносит удары только по военным целям. Гибель мирных жителей и разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры российская сторона не комментирует. (svoboda.org)