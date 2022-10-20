Россия перебросила из Сирии в Украину значительную часть своего контингента и зенитно-ракетные системы С-300, пишет New York Times со ссылкой на западных дипломатов и израильского военного чиновника.

По словам источников, из Сирии были выведены два батальона — 1200–1600 военных, в том числе несколько командиров. В то же время общее количество передислоцированных войск может быть значительно больше, отметил один из собеседников. По его словам, также российское военное руководство в Москве стало меньше участвовать в повседневном управлении операциями в республике, включая военную координацию с Израилем.

Что касается С-300, в NYT отметили, что наличие этих систем в Сирии удерживало Израиль от отправки военной техники в Украину. Хотя Россия не передавала контроль над этими ЗРК сирийскому правительству, в Иерусалиме опасались, что их могли использовать против израильских самолетов.

Источники издания считают, что уменьшение влияния России на Ближнем Востоке может изменить позицию Израиля по вопросу военной поддержки Украины. Однако накануне глава Минобороны страны Бени Ганц исключил возможность поставок оружия Киеву, объяснив это «оперативными соображениями». С начала российского вторжения Израиль отправляет Украине гуманитарную помощь и нелетальное военное снаряжение. (moscowtimes.ru)