Россия отвела часть войск от границы с Финляндией. Речь идет о личном составе и технике 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады. Мощности подразделения могли отправить на войну против Украины.

Соответствующей информацией поделилось издание Yle, которое проанализировало спутниковые снимки российской воинской части в поселке Алакуртти Мурманской области. Именно там базируется 80-я бригада.

Фото со спутника подтверждает, что с середины мая из воинской части вывезли более ста единиц техники, включая десятки бронетранспортеров. Вместе с ними уехала треть или половина личного состава подразделения численностью 2 тысячи человек. Обычно бригады в РФ насчитывают в два раза больше бойцов, но «арктическая» стала исключением.

«Очень вероятно, что их отослали поездом в Украину», — сообщил военный эксперт Марко Эклунд.

По мнению аналитика, отправка солдат из Алакуртти в Украину свидетельствует о том, что Россия пытается перебрасывать новые войска на фронт. При этом в тылу РФ не афиширует информацию о пополнении своей группировки в Украине.