Министерство иностранных дел отвергло обвинения о попытка Москвы устроить сотрудника ГРУ в канцелярию прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала информацию «вбросом», цель которого — привлечение общественности к расследованию военных преступлений российской армии в Украине, факт которых отрицает Москва.

Захарова пожаловалась, что власти Нидерландов сообщили об инциденте только три месяца спустя — по данным голландской спецслужбы AIVD, шпиона поймали в апреле. Кроме того, рассказала представитель МИД, в Москве не дождались официального уведомления от властей страны.

«Мы неоднократно указывали нидерландской стороне, в том числе по дипломатическим каналам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными „сливами“ в СМИ информации сомнительного содержания, ничего, кроме ущерба и без того деградировавшим по вине официальной Гааги двусторонним отношениям, не несет», — подытожила Захарова.