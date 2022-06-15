Прекращение поставок в Россию дронов китайской DJI, занимавшей 90% рынка в стране, привело к дефициту беспилотников и скачку цен на них. Как пишет «Коммерсантъ», с начала войны в Украине коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) подорожали как минимум на треть.

Больше всего — втрое — выросли цены на дроны enterprise-сегмента. Их используют для нефтегазовой и энергетической отраслей, поисково-спасательных работ и т. д.

Гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин в разговоре с изданием предупредил, что к концу года владельцы дронов в России столкнутся с нехваткой новых аккумуляторов. «С ними есть сложности: морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя», — уточнил он.

DJI перестала продавать свои дроны в России и Украине в апреле. За месяц до этого вице-премьер Украины Михаил Федоров обвинил компанию в раскрытии Москве данных системы местоположения беспилотников AeroScope. DJI отрицала обвинения Киева, однако позже подтвердила, что беспилотники передают данные AeroScope в незашифрованном виде.