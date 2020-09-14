Россия наращивает военное присутствие на северо-востоке Сирии

Россия наращивает военное присутствие на северо-востоке Сирии, в районе Камышлы.

В подконтрольный боевикам сирийского крыла террористов РКК — YPG район накануне было переброшены 30 единиц российской военной техники, сообщает Агентство Анадолу.

Техника прибыла в Камышлы накануне из района Табка в провинции Ракка.

Колонна проследовала к югу от зоны операции «Источник мира» и вошла в город Камышлы.

Бронетехника и грузовики с военнослужащими дислоцированы в районе аэропорта к юго-западу от сирийского города.

По данным источников в Сирии, в составе колонны в Камышли переброшены до 75 российских военных.

Вслед за турецкой операцией «Источник мира», Россия начала расширять территорию военной базы в аэропорту Камышлы.

До вчерашней переброски в Камышлы, в этой части Сирии находились не менее 200 российских военных, десятки единиц бронетехники и танков, а также шесть военных вертолетов. Российские офицеры расселились на захваченных в районе аэропорта виллах, а другие военные — в сборных домиках.

По мнению ряда источников, Россия планирует вскоре усилить давление на США, чьи военные контролируют район нефтяных месторождений в районе Румейлан — к востоку от Камышлы.

В подконтрольных террористам YPG/PKK районах Сирии в провинциях Хасеке и Ракка, также в районах Мунбич и Айн-аль-Араб (Кобани) расположены 18 баз и иных военных объектов, где находятся около 700 российских военных.

Российские войска ранее неоднократно пытались взять под контроль зону месторождений в Румейлане, но каждый раз наталкивались на отпор США.