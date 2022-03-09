Украина и Российская Федерация согласовали прекращение огня с 9.00 до 21.00 сегодня, 9 марта, для эвакуации населения шестью гуманитарными коридорами. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, в 05:30 Украина получила уведомление от России о согласовании ранее предложенных маршрутов, а также направлении письма в Красный Крест с таким согласованием.

«Мы направили свое письмо в Красный Крест. Происходит телефонный разговор Дениса Шмыгаля с руководителем Питером Майером по поводу утверждения такого согласования. Военные согласны прекратить огонь с 9:00 до 21:00. По следующим направлениям открываются следующие коридоры.

1. Энергодар – Запорожье.

2. Сумы – в направлении Полтавы.

3. Из Мариуполя в направлении Запорожья.

4. Волноваха – в направлении города Покровск.

5. Изюм – Лозовая.

6. А также Киевская область: из городов Буча, Ворзель, Ирпень, Бородянка, Гостомель в Киев через Стоянцы, Белгородку.