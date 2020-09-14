Россия и Турция проведут консультации по Сирии и Ливии 15-16 сентября

Россия и Турция проведут 15-16 сентября очередной раунд консультаций по ситуации в Сирии и Ливии. Об этом сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Турции.

«Консультации между турецкими и российскими межведомственными делегациями по Сирии и Ливии продолжатся 15-16 сентября в Анкаре на техническом уровне», — говорится в коммюнике.

Предыдущий раунд переговоров состоялся с 31 августа по 1 сентября в Москве. До этого межведомственные консультации России и Турции по урегулированию в Ливии прошли 21-22 июля в Анкаре. С российской стороны в них участвовали руководитель делегации замглавы МИД Сергей Вершинин, а также представители Минобороны, с турецкой — руководство различных ведомств во главе с Оналом. (ТАСС)

| 2020-09-14T23:27:43+04:00 15 сентября 2020, 00:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss