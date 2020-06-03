Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц

Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке, передает Zerkalo.Az со ссылкой на ТАСС.

«Условились, что нужно продлить как минимум на месяц. Дальше будем смотреть по ситуации», — сказал он.

Официально эту информацию в министерствах энергетики стран не комментируют. Собеседник агентства также добавил, что министры энергетики России и Саудовской Аравии находятся в постоянном контакте и «во взаимопонимании». В то же время, сказал источник агентства, их не устроили данные по исполнению обязательств рядом других стран в мае, которые были подведены вчера.

«Пока проблема соблюдения квот не решится, встреча не будет назначена», — сообщил собеседник ТАСС. Другой источник подтвердил, что в графике на 4 июня стоит только техническая встреча, на которой представители министерств обсудят «влияние пандемии коронавируса на рынок нефти, подведут прогнозы на предстоящие месяцы».