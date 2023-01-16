В центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Токен будет обеспечен золотом, то есть речь идет о создании стейблкойна.

Об этом сообщил «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

Он считает, что уместно создать такой токен с Ираном, потому что это более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии. Бражников напомнил, что в этом году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. Планируется, что на этой базе может заработать и токен.

Переговоры по токену подтвердил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он добавил, что на государственном уровне эту тему начнут обсуждать только после того, как в РФ одобрят использование криптовалюты. Он утверждает, что использование двумя странами цифровой валюты при товарообороте имеет преимущество над SWIFT.

В августе 2022 года Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте. Речь шла о поставках на 10 млн долларов. Глава иранской Организации развития торговли Алиреза Пейманпак говорил о планах страны широко использовать криптовалюту во внешней торговле. В 2021 году аналитическая компания Elliptic сообщала, что на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга криптовалют, что может обеспечивать стране в общей сложности около 1 млрд долларов в год, позволяя ей обходить санкции.