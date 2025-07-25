Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» больше нет смысла ремонтировать, заявил председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации», глава ВТБ Андрей Костин. Корабль находится на ремонте уже много лет, и это обходится в миллиарды рублей.

«Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая. Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал Костин в интервью газете «Коммерсант».

Две недели назад о том, что Минобороны России может окончательно отказаться от планов вернуть в строй авианосец, со ссылкой на свои источники писала газета «Известия».

Министерство обороны России не комментировало заявление Костина.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий корабль российского флота, рассчитанный на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов. Он уже много лет находится на ремонте, который регулярно осложнялся различными происшествиями.

«Кузнецов» — корабль долгой и трудной судьбы. Он был заложен еще в СССР, в 1982 году, спущен на воду под названием «Леонид Брежнев», а «Адмиралом Кузнецовым» стал только в1991 году, тогда же он был зачислен в состав Северного флота России. Как единственный российский авианосец, «Адмирал Кузнецов» был флагманом российских ВМФ.

За годы службы его не раз ремонтировали и модернизировали, менялись используемое им вооружение и состав палубной авиации.